Ученые выяснили, что препятствует появлению рака
Старение человеческих тканей препятствует развитию злокачественных опухолей, следовательно, с возрастом риск появления рака значительно снижается. К такому выводу пришли ученые из Университета Ливерпуля.
Они сопоставили изменения, которые происходят в организме пожилых людей, и генетические мутации у онкобольных пациентов. Оказалось, что если эти процессы сталкиваются в одном человеке, то они частично нейтрализуют друг друга.
Дело в том, что старение тканей замедляет деление мутировавших клеток, а это значительно затрудняет развитие онкологии, сообщается в журнале Aging Cell.
Сайт kp.ru писал, что ученые по всему миру тщательно исследуют все виды рака и способы борьбы с ним. Так, например, специалистам из Женевского университета ранее удалось выяснить, что содержащееся в винограде вещество способно уменьшить злокачественную опухоль, а проведенное в Африке исследование натолкнуло врачей на мысль о пользе привычного для жителей континента рациона.
ИСТОЧНИК KP.RU