2019-09-28T20:51:58+03:00
Наука

Ученые выяснили, что препятствует появлению рака

Оказалось, что возраст человека может влиять на развитие онкологии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Старение человека может препятствовать развитию онкологииСтарение человека может препятствовать развитию онкологииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Старение человеческих тканей препятствует развитию злокачественных опухолей, следовательно, с возрастом риск появления рака значительно снижается. К такому выводу пришли ученые из Университета Ливерпуля.

Они сопоставили изменения, которые происходят в организме пожилых людей, и генетические мутации у онкобольных пациентов. Оказалось, что если эти процессы сталкиваются в одном человеке, то они частично нейтрализуют друг друга.

Дело в том, что старение тканей замедляет деление мутировавших клеток, а это значительно затрудняет развитие онкологии, сообщается в журнале Aging Cell.

Сайт kp.ru писал, что ученые по всему миру тщательно исследуют все виды рака и способы борьбы с ним. Так, например, специалистам из Женевского университета ранее удалось выяснить, что содержащееся в винограде вещество способно уменьшить злокачественную опухоль, а проведенное в Африке исследование натолкнуло врачей на мысль о пользе привычного для жителей континента рациона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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