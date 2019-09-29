В Казахстане 14-летняя девочка умерла из-за взрыва смартфона

СЕГОДНЯ 03:30 2019-09-29T03:49:11+03:00

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В Казахстане родители нашли мертвой свою дочь-подростка, уснувшую со смартфоном, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на местные власти.

По предварительной версии правоохранительных органов республики, 14-летняя школьница поставила телефон на зарядку и уснула, слушая музыку. Под утро батарея смартфона взорвалась, а девочка в результате получила травмы, несовместимые с жизнью.

Уточняется, что сотрудники полиции не обнаружили на теле школьницы признаков насилия, и квалифицировали ее гибель как несчастный случай.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о похожем случае в Кургане, где из-за взрыва мобильного телефона в июле погиб семилетний мальчик. Гаджет взорвался в руках ребенка, когда он поставил его на зарядку.

После трагедии в Кургане специалисты Роскачества рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона или ноутбука. В частности, они советуют не допускать перегрева аппарата, пользоваться фирменными зарядными устройствами или сертифицированными данной фирмой блоками, а во время зарядки стараться не запускать энергоемкие игры и «тяжелые» для гаджета процессы.

ИСТОЧНИК KP.RU