2019-09-29T10:23:04+03:00
В мире

Илон Маск объяснил, почему не верит в существование инопланетян

Заявление глава компании SpaceX в Техасе 29 сентября
Юлия САЛЬНИКОВА
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Глава компании SpaceX считает, что если бы инопланетяне существовали, то ему бы уже предоставили доказательстваГлава компании SpaceX считает, что если бы инопланетяне существовали, то ему бы уже предоставили доказательстваФото: REUTERS
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Глава компании SpaceX сообщил на конференции в Техасе, что сомневается в существовании инопланетной жизни, потому что доказательств тому не получено до сих пор. Он сказал, что единственные разумные живые существа обитают на планете Земля. Если бы было иначе, то Макс уверен, что знал бы об этом. Когда ему задали вопрос о недавней акции «штурм Зоны 51», известный бизнесмен ответил, что считает это мероприятие всего-лишь "популярным мемом".

- Может быть, есть какая-то другая жизнь, но мы не видели никаких ее признаков, - приводит слова Илона Маска «ТАСС».

29 сентября состоялась годовщина первого вывода полезного груза на орбиту созданной SpaceX ракетой-носителем Falcon-1.

Илон Маск и сам не прочь привлечь внимание к себе, комментируя темы, связанные с внеземным разумом. В январе 2019 года он разместил в своем твиттер фото первого человека, на луне.

- Если прочесть «Neil A.» - сокращенное имя астронавта - наоборот, то получится «Alien». То есть, «Пришелец», - подписал снимок американский инженер и изобретатель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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