2019-09-29T13:49:25+03:00
Политика

Украина восстановит пассажирское сообщение на границе с Крымом

В сам Крым автобусы и поезда из Украины ходить не будут
Юлия САЛЬНИКОВА
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В июле украинцы попросили президента восстановить движение общественного транспорта в КрымВ июле украинцы попросили президента восстановить движение общественного транспорта в КрымФото: REUTERS
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После почти пятилетнего перерыва Украина восстанавливает пассажирское сообщение с населенными пунктами, находящимися на границе с Крымом. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий написал в фейсбук, что движение будет восстановлено после запуска контрольных пунктов въезда-выезда «Чонгар» и «Каланчак». При этом он добавил, что меры приняты в связи с поручением президента страны.

- Речь не идет о восстановлении любых рейсов в / из оккупированного Крыма, - приводит цитату министра ведомство. - Речь идет о создании человеческих условий для пассажиров, которые будут иметь возможность на станции у КПВВ сесть в автобус легального украинского перевозчика и следовать дальше Украины. Крым - это Украина.

Напомним, движение автобусов и поездов через границу с Крымом было прекращено в 2014 году после референдума. Поезда не заезжают с тех пор в республику, а останавливаются в Херсонской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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