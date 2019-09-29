В Сирии требуют вывода войск Турции и США

СЕГОДНЯ 15:18 2019-09-29T15:18:33+03:00

Глава сирийского МИД заявил, что "создание двумя странами зоны безопасности на севере Сирии - это нарушение международного права и хартии ООН"

Изменить размер текста: A A

Глава сирийского МИД Валид Муаллем заявил, что сирийская сторона требует вывода всех иностранных войск, в частности США и Турции, со своей территории и оставляет за собой право на контрмеры.

- Они дошли до такой наглости, как проведение переговоров и создание так называемой зоны безопасности на севере Сирии... это нарушение международного права и хартии ООН, - отметил дипломат.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU