2019-09-29T15:18:33+03:00
В мире

В Сирии требуют вывода войск Турции и США

Глава сирийского МИД заявил, что "создание двумя странами зоны безопасности на севере Сирии - это нарушение международного права и хартии ООН"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Глава сирийского МИД Валид Муаллем заявил, что сирийская сторона требует вывода всех иностранных войск, в частности США и Турции, со своей территории и оставляет за собой право на контрмеры.

- Они дошли до такой наглости, как проведение переговоров и создание так называемой зоны безопасности на севере Сирии... это нарушение международного права и хартии ООН, - отметил дипломат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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