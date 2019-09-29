В Тегеране озвучили условия для выполнения обязательств по ядерной сделке
Для этого Штаты должны выплатить Ирану компенсацию ущерба в 50 миллиардов долларов от введенных ограничений
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Тегеран назвал условия для выполнения обязательств по ядерной сделке. По словам представителей иранской стороны, для этого Штаты должны вернуться к соглашению, из которого вышли в 2018 году.
Кроме этого, США должны выплатить Ирану компенсацию ущерба в 50 миллиардов долларов от введенных ограничений.
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ИСТОЧНИК KP.RU