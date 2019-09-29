Захарова: Публикация стенограммы разговоров Трампа с Зеленским показала, что вести переговоры с США опасно
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что публикация данной стенограммы меняет форму отношений между государствами
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Официальный представитель МИД России заявила, что публикация стенограммы разговоров американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского показала, что вести переговоры с США опасно.
Захарова подчеркнула, что публикация данной стенограммы меняет форму отношений между государствами.
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ИСТОЧНИК KP.RU