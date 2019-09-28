2019-09-28T01:11:25+03:00
Политика

Демократы в конгрессе потребовали от Помпео документы для импичмента Трампа

Госсекретарь США должен предоставить материалы для расследования трех комитетов Палаты представителей до 4 октября
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госсекретарь США Майк Помпео и президент страны Дональд ТрампГоссекретарь США Майк Помпео и президент страны Дональд ТрампФото: REUTERS
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Три комитета Палаты представителей американского конгресса – по иностранным делам, по разведке и по надзору – обязали госсекретаря США Майкла Помпео до 4 октября предоставить им документы по Украине, необходимые для расследования в рамках импичмента президента страны Дональда Трампа.

В совместном заявлении председателей этих трех комитетов говорится, что отказ главы внешнеполитического ведомства предоставить конгрессу запрашиваемые ими материалы будет расценен как «свидетельство препятствия расследованию палаты представителей в рамках импичмента», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее американские СМИ сообщили, что Трамп в ходе телефонной беседы с Зеленским выдал украинскому президенту информацию, которая может «нанести ущерб» интересам США, а также требовал расследовать деятельность Джо Байдена и его сына на Украине. Публикации вызвали громкий скандал, после чего демократы в конгрессе и заговорили об импичменте.

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Беседа Дональда Трампа и Владимира Зеленского, за которую президента США пытаются подвергнуть импичменту, состоялась 25 июля. А 25 сентября ее обнародовал Белый дом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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