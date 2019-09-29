Американские демократы хотят добиться публикации станограммы разговоров Трампа с Путиным
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Председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф заявил, что американские демократы намерены добиться обнародования записей разговоров президента Штатов Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.
- Главная потребность здесь — это обеспечить национальную безопасность США и посмотреть, подрывал ли нашу безопасность президент в разговорах и с другими мировыми лидерами, - подчеркнул Шифф.
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ИСТОЧНИК KP.RU