2019-09-29T19:48:51+03:00
В мире

Американские демократы хотят добиться публикации станограммы разговоров Трампа с Путиным

Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф заявил, что американские демократы намерены добиться обнародования записей разговоров президента Штатов Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

- Главная потребность здесь — это обеспечить национальную безопасность США и посмотреть, подрывал ли нашу безопасность президент в разговорах и с другими мировыми лидерами, - подчеркнул Шифф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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