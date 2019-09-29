"Предметный, конструктивный разговор": Захарова оценила переговоры Лаврова с Помпео
По словам официального представителя МИД РФ, "стороны перечислили проблемные точки и наметили пути для возможного их решения"
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Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова с главой госдепартамента США Майком Помпео во время Генеральной ассамблеи ООН были более конструктивными, чем их майские переговоры в Сочи.
- Был действительно достаточно предметный, конструктивный разговор, - отметила Захарова.
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ИСТОЧНИК KP.RU