Пожар на китайской фабрике унес жизни 19 человек

СЕГОДНЯ 05:38 2019-09-30T06:05:08+03:00

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Жертвами пожара на фабрике в восточной китайской провинции Чжэцзян стали 19 человек, еще трое рабочих пострадали, причем двое из них получили серьезные ожоги, их состояние медики оценивают как тяжелое.

Трагедия произошла на предприятии по производству товаров широкого потребления, расположенном в уезде Нинхай городского округа Нинбо. Огонь в здании фабрики вспыхнул в воскресенье, 29 сентября, около 13.20 по местному времени (8.20 мск), потушить его удалось только к четырем часам дня. Разборы завалов на месте пожара продолжаются, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение региональных властей.

Причины возгорания пока неизвестны, ведется расследование.

Ранее сайт kp.ru писал о взрыве и пожаре на химзаводе в Сычуани, где тоже погибли 19 человек, пострадали двенадцать.

ИСТОЧНИК KP.RU