Взрыв на химзаводе в Китае: 19 погибших, 12 раненых

СЕГОДНЯ 08:22 2018-07-13T08:32:37+03:00

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Жертвами мощного взрыва на химическом заводе в китайской провинции Сычуань 12 июля стали как минимум 19 человек, еще 12 пострадали, передает телеканал CGTN.

После взрыва здание охватил огонь, на месте ЧП работают сотрудники полиции, бригады пожарных и медики «Скорой помощи». Пострадавших доставили в ближайшую больницу, несколько из них находятся в тяжелом состоянии.

После взрыва на заводе вспыхнул сильный пожарФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Причины произошедшего выясняются. Взрыв прогремел на территории промышленной зоны в уезде Цзянъань городского округа Ибинь на юго-западе Китая. По данным агентства «Синьхуа», завод принадлежит компании Hengda.

Стоит отметить, что подобные случаи в КНР – не редкость. В прошлом году взорвался один из химзаводов в провинции Ляонин на северо-востоке КНР. А месяц назад, 10 июня, авария случилась на газопроводе PetroChina Китайской национальной нефтегазовой корпорации, расположенном в провинции Гуйчжоу. Тогда в результате взрыва и последовавшего за ним пожара пострадали 24 человека.

В конце июня сайт kp.ru писал о крупном ДТП в китайской провинции Хунань: столкнулись автобус и грузовик, погибли 18 человек, еще 14 получили травмы.