2019-09-30T07:11:00+03:00
Политика

В Госдуме назвали «дешевой игрой» требование демократов США обнародовать стенограмму переговоров Путина с Трампом

Оппоненты американского президента свои требования оправдывают «обеспечением национальной безопасности»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Демократы США требуют расшифровки разговоров Трампа с другими лидерами странДемократы США требуют расшифровки разговоров Трампа с другими лидерами странФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Государственной думе считают абсурдным требование американских демократов опубликовать стенограмму переговоров Трампа с Путиным. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил РИА Новости, что разговоры президентов – не личная беседа, кроме того, речь могла идти о других странах.

- А в чем тогда смысл бесед между руководителями стран, которые играют существенную роль в международной жизни? Получается полный абсурд. В этих беседах ведь не говорится о личном, иногда разговор касается и других стран, иногда главы государств обсуждают тонкие моменты, - сказал Чепа.

Требование демократов он назвал «дешевой игрой» и призвал, что если им хочется раскрывать государственные тайны, то стоит поискать истоки финансирования «цветных революций» в других странах или выяснить, кто стоит за убийством "небесной сотни" в Украине, про снайперов на Майдане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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