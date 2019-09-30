Российский спецназ замечен в Норвегии

СЕГОДНЯ 08:25 2019-09-30T08:28:40+03:00

Издание AldriMer утверждает, что это подразделение «хорошо известно в НАТО»

Изменить размер текста: A A

Российский спецназ замечен на территории архипелага Шпицберген и материковой части Норвегии. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание AldriMer. Российские военные якобы проводили разведку ключевых объектов страны. Спецназ применил системы технического мониторинга и сенсорные платформы в работе. При этом норвежские власти знают о проходящей спецоперации, однако, отказались давать какие-либо комментарии журналистам по этому поводу.

- Северный флот мобилизовал как минимум одну специальную подводную лодку типа П-650 «Малый», которая специально предназначена для скрытого размещения сил специального назначения, -передает издание.

Фотографии российского спецназа сделали американцы, которые проводили в этом районе съемку с самолетов. Российский десант якобы сотрудничает с наемными военными формированиями на севере страны.

ИСТОЧНИК KP.RU