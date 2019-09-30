Посольство России в Осло опровергло информацию о спецназе в Норвегии

СЕГОДНЯ 10:04 2019-09-30T10:08:13+03:00

Издание Aldrimer.no опубликовало статью о том, что российские военные проводят в стране спецоперацию

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Статью норвежского издания Aldrimer.no в российском посольстве в Осло назвали фальсификацией. Ране издание со ссылкой на собственные источники сообщило о присутствии российского спецназа на территории архипелага Шпицберген и материковой части Норвегии. Якобы власти страны знают о происходящей в Норвегии спецоперации и о том, что русские военные изучают стратегические объекты, применяя при этом «сенсорные платформы» и «системы технического мониторинга».

- Информация о предполагаемой деятельности российского спецназа на Шпицбергене, представленная в статье «Aldrimer.no», является ложной новостью. Мы не можем характеризовать это как что-либо кроме грубой провокации, - официальный комментарий посольства опубликован на странице в фейсбуке.

В посольстве считают, что статья написана для того, чтобы "сделать из России врага" в глазах мировой общественности.

ИСТОЧНИК KP.RU