На церемонию прощания с Жаком Шираком приедут лидеры 80 стран

СЕГОДНЯ 09:07 2019-09-30T09:14:22+03:00

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Франция прощается с Жаком Шираком – церемония состоится в понедельник 30 сентября. Бывший президент будет похоронен в Сент-Сюльписе, на частном месте кладбища Монпарнас, где покоится его старшая дочь. Гибель девушки в 2016 году стала трагедией всей жизни для родителей, пишет французское издание France Presse. Место для похорон выбрала супруга Ширака Бернадет.

Во Франции объявлен национальный траур. Такое решение принято властями в восьмой раз с начала создания Пятой Республики в 1958 году.

Свое участие в церемонии прощания с Жаком Шираком подтвердили 80 лидеров стран.Во Францию прилетит президент России Владимир Путин. В церемонии примут участие глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, итальянские президенты Серхио Маттарелла, премьер-министры Ливана Саад Харири и венгерский Виктор Орбан, а также политики «эпохи Ширака» - экс-президент США Билл Клинтон, бывший канцлер Германии Герхард Шредер, бывший глава правительства Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро

В 11:00 похоронная колонна направится к церкви Сен-Сюльпис, где в полдень архиепископ Парижа епископ Мишель Апетит в присутствии Эммануила Макрона совершит богослужение. В 15.00 запланирована минута молчания по всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU