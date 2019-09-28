Путин приедет попрощаться с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин отправится в Париж на церемонию прощания с бывшим лидером Франции Жаком Шираком. Об этом в субботу сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Ранее в Елисейском дворце также сообщили, что ожидают визита Владимира Путина в понедельник, 30 сентября.
Сайт kp.ru писал, что Жак Ширак скончался в четверг, 26 сентября, в возрасте 86 лет. Смерть настигла его в окружении родных и близких.
Политик занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 год, а до этого еще 18 лет являлся мэром Парижа. Он считался одним из самых влиятельных деятелей своего поколения и был преданным последователем генерала Шарля де Голя. Ширак верил, что у Франции особая роль в мировой истории, и при этом стал именно тем, кто привел к миграционному кризису.
Умер Жак Ширак.Жак Рене Ширак возглавлял Францию на протяжении 12 лет. В ноябре ему бы исполнилось 87 лет
ИСТОЧНИК KP.RU