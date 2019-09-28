2019-09-28T15:54:43+03:00
Политика

Путин приедет попрощаться с Жаком Шираком

Церемония состоится в понедельник, 30 сентября, в Париже
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Жак Ширак был президентом Франции с 1995 по 2007 годЖак Ширак был президентом Франции с 1995 по 2007 годФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин отправится в Париж на церемонию прощания с бывшим лидером Франции Жаком Шираком. Об этом в субботу сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Ранее в Елисейском дворце также сообщили, что ожидают визита Владимира Путина в понедельник, 30 сентября.

Сайт kp.ru писал, что Жак Ширак скончался в четверг, 26 сентября, в возрасте 86 лет. Смерть настигла его в окружении родных и близких.

Политик занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 год, а до этого еще 18 лет являлся мэром Парижа. Он считался одним из самых влиятельных деятелей своего поколения и был преданным последователем генерала Шарля де Голя. Ширак верил, что у Франции особая роль в мировой истории, и при этом стал именно тем, кто привел к миграционному кризису.

Умер Жак Ширак.Жак Рене Ширак возглавлял Францию на протяжении 12 лет. В ноябре ему бы исполнилось 87 лет

ИСТОЧНИК KP.RU

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