Электронные права: Водительское удостоверение можно будет предъявлять со смартфона

СЕГОДНЯ 11:17 2019-09-30T11:22:23+03:00

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В Госавтоинспекции планируют перейти на электронные водительские удостоверения, которые станут полноценной заменой привычных пластиковых карточек. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников. Ранее сообщалось, что новинка станет доступна уже в 2020 году.

- В настоящее время прорабатывается инициатива внедрения электронных водительских удостоверений, - подтвердил Черников.

Он добавил, что один из вариантов реализации проекта – интеграция электронного водительского удостоверения в смартфон. Работа над мобильным приложением продолжается. Когда проект запустят, водители смогут не переживать, даже если их остановят без удостоверения сотрудники ГИБДД, разрешено будет предъявить данные о правах с телефона.

- В случае необходимости выезда за границу или желания иметь пластиковое водительское удостоверение его можно будет оформить и в обычном виде, как сейчас, - пояснил глава ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU