2019-09-30T12:07:52+03:00
В мире

На борту самолета с горящим двигателем был министр туризма Гоа

Пилоты смогли посадить воздушное судно на одном рабочем двигателе
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пилот посадил самолет на одном двигателеПилот посадил самолет на одном двигателеФото: Алина НИЗАМОВА
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В Гоа пилоты посадили пассажирский самолет с горящим двигателем. Инцидент произошел в воскресенье вечером 29 сентября. Рейс выполняла индийская компания IndiGо. На борту находилось 180 человек, в их числе министр туризма Гоа Нилеш Кабрал, который рассказал журналистам, что огонь в двигателе вспыхнул через 15 минут после взлета из аэропорта.

Пилот тут же отключил левый двигатель и развернул воздушное судно. Пассажиры поняли, что произошло, но паники на борту не допустили в том числе благодаря работе экипажа. Никто из пассажиров не пострадал. Самолет успешно посадили в том же аэропорту, что некоторое время назад покинул самолет.

Сайт kp.ru ранее писал, что в Ванкувере экстренно сел самолет Air Canada с отказавшим двигателем. На борту было 112 пассажиров. Благодаря профессионализму пилотов, никто из них не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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