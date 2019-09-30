Появилось видео авиаудара на НПЗ в Саудовской Аравии

СЕГОДНЯ 12:54 2019-09-30T13:00:30+03:00

Пожар на НПЗ Saudi Aramco привел к росту цен на нефть в мире

Изменить размер текста: A A

Опубликовано видео нападения на нефтяные объекты в саудовской Аравии. Напомним,атака произошла 14 сентября. По официальной версии за происходящим стоят йеменские повстанцы –хуситы. Они запустили около десятка дронов, с помощью которых устроили пожар. На видео с камер наблюдения видно, как в резервуары с нефтью попадает некий снаряд, после чего на НПЗ начинается пожар. Видео опубликовано каналом CBS.

В США уверены – атаку совершили не хуситы, за нападением стоит Иран. В Белом доме готовились предоставить доказательства причастности Тегерана к ситуации в Саудовской Аравии. При этом сообщали, удар нанесен не беспилотниками, а крылатыми ракетами.

В МИД Ирана обвинения США считают способом надавить на руководство страны. В Тегеране утверждают, что никакого отношения к атакам на нефтяные объекты не имеют. В результате пожара на крупейшем в мире заводе по производству нефти выросла цена на "черное золото", курс доллара упал.

В сети появилось новое видео атаки на НПЗ в Саудовской аравии.

ИСТОЧНИК KP.RU