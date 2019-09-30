В память о Жаке Шираке впервые после пожара зазвучат колокола Нотр-Дама

СЕГОДНЯ 15:04 2019-09-30T15:05:43+03:00

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Франция прощается с экс-президентом Жаком Шираком – в память о нем 30 сентября в Нотр-Дам впервые после пожара ударят в колокол. Об этом сообщает издание BFMTV. В стране объявлен национальный траур, его вводит в восьмой раз за всю историю Франции при Пятой республике. Полчаса назад гроб Жака Ширака покинул старинную церковь Сен-Сюльпис, где состоялось богослужение.

Проститься с бывшим президентом Франции прибыли не только члены семьи Ширака и французы, для которых он остался одним из лучших лидеров страны. В Париж прилетел президент России Владимир Путин. В церемонии принимает участие нынешний президент Франции Эммануэль Макрон, бывший президент США Билл Клинтон, лава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, итальянские президенты Серхио Маттарелла, премьер-министры Ливана Саад Харири – всего 80 лидеров стран.

ИСТОЧНИК KP.RU