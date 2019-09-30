Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии в 2020 году
В Минтруда РФ заявили, что индексация "значительно превысит уровень ожидаемой инфляции 2019 года (3,8 %)"
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В пресс-службе Минтруда России заявили, что около 31 млн неработающих пенсионеров будут получать повышенные пенсии с 1 января 2020 года благодаря запланированной индексации на 6,6%.
В ведомстве подчеркнули, что индексация "значительно превысит уровень ожидаемой инфляции 2019 года (3,8 %)".
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ИСТОЧНИК KP.RU