2019-09-30T15:53:31+03:00
Экономика

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии в 2020 году

В Минтруда РФ заявили, что индексация "значительно превысит уровень ожидаемой инфляции 2019 года (3,8 %)"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В пресс-службе Минтруда России заявили, что около 31 млн неработающих пенсионеров будут получать повышенные пенсии с 1 января 2020 года благодаря запланированной индексации на 6,6%.

В ведомстве подчеркнули, что индексация "значительно превысит уровень ожидаемой инфляции 2019 года (3,8 %)".

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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