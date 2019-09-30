СЕГОДНЯ 16:46 2019-09-30T17:43:55+03:00

Песков: Публикация стенограмм переговоров Путина и Трампа возможна лишь по согласованию сторон Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что " если сигналы от Вашингтона поступят, то вопрос будет обсуждаться"

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Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что публикация стенограмм переговоров президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа возможна только по взаимному согласованию сторон.

По словам Пескова, если сигналы от Вашингтона поступят, то вопрос будет обязательно обсуждаться.

Также пресс-секретарь российского лидера отметил, что все процессы, которые ведутся вокруг призыва демократов США к Трампу опубликовать полностью его переговоры с Путиным, являются внутренним делом Америки.

- Говоря конкретнее, в целом дипломатическая практика, конечно, подобные публикации не предусматривает. Поэтому если будут американцы какие-то сигналы подавать, будем обсуждать, - подытожил Песков.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Госдуме назвали «дешевой игрой» требование демократов США обнародовать стенограмму переговоров Путина с Трампом. Оппоненты американского президента свои требования оправдывают «обеспечением национальной безопасности».

ИСТОЧНИК KP.RU