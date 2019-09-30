30 Сент. 22:41 2019-09-30T22:59:12+03:00

В РФ штрафы за неявку в военкомат могут вырасти в шесть раз Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что штрафы для тех, кто уклоняется от службы в армии, могут вырасти в шесть раз.

Напомним, на данный момент минимальная штрафная санкция для уклониста составляет 500 рублей. Сообщается, что штрафы будут касаться, к примеру, тех, кто не оповещает военкомат о смене места жительства или работы.

Однако Евгений Бурдинский подчеркнул, что тем не менее количество уклонистов в РФ снижается - с 6 тысяч человек в 2014 году до 1,6 тысячи призывников сейчас, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в российской армии появилась должность главного сержанта. Нововведение, считают в ведомстве, поможет поднять дисциплину в коллективах. Людям на этой должности выделят кабинет в клубе воинской части.

ИСТОЧНИК KP.RU