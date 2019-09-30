Новшества с 1 октября: Нет — росту долгов и отелям в квартирах

ХОСТЕЛЫ УБИРАЮТ ИЗ ЖИЛЬЯ

Нашумевший закон о хостелах с первым днем октября все-таки вступает в силу. В жилом доме гостиничные услуги теперь можно оказывать только в нежилых помещениях с отдельным входом. Они должны соответствовать определенным стандартам по звукоизоляции и пожарной безопасности. В большинстве случаев все новые требования реально выполнить только на первом этаже. Или на втором — если первый этаж нежилой.

Авторы закона ссылались на многочисленные жалобы со стороны недовольных жильцов: мол, постояльцы этих «ночлежек» часто шумят по ночам, курят и распивают алкоголь где ни попадя, разводят антисанитарию. Госдумой закон был принят еще в марте. И должен был вступить в силу через 10 дней. Но его завернул Совет Федерации. Там посчитали, что не стоит накануне отпускного сезона портить отдых людям, которые заранее забронировали себе недорогое размещение. Кроме того, решили пощадить и бизнес: дать время на то, чтобы перестроиться или закрыться без лишних потерь. В итоге был найден компромисс — отодвинуть вступление новшеств в силу до 1 октября.

Правда, как говорят эксперты, большинству хостелов это все равно не поможет. Если такой мини-отель был открыт в квартире на пятом этаже, перевести это помещение в нежилое невозможно никак. Ряд экспертов предполагается, что часть таких услуг уйдет в «серую» зону. Спрос-то останется. Например, бывшие отельеры будут делать вид, что просто сдают жилье — никаких таких гостиничных услуг.

ДОЛГАМ — ЗАСЛОН

При выдаче кредитов теперь будет учитываться показатель долговой нагрузки (ПДН). То есть соотношение всех ежемесячных платежей (с учетом тех ссуд, которые уже были набраны до того) к доходу заемщика. Напрямую банкам не запрещают кредитовать заемщиков, которые уже в долгах как в шелках. Но чем выше будет ПДН, тем больше банк обязан заморозить под новую ссуду резервных средств. Что невыгодно и чревато потерей лицензии, если резервов не хватит. Проще клиенту отказать.

С 1 октября при выдаче кредитов будет учитываться показатель долговой нагрузки.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПДН должны будут высчитывать и микрофинансовые организации — по займам свыше 10 тысяч рублей. Кроме того, с 1 октября вступает в силу и закон, запрещающий МФО выдавать ссуды под залог жилья (включая доли в жилье).

НА БАЛКОНЕ НЕ КУРИТЬ

С 1 октября же вступают в силу поправки в Правила противопожарного режима. Добавлен новый запрет — на использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.

«Открытый огонь» - понятие растяжимое. В МЧС пояснили, что на балконах и лоджиях нельзя, например, жарить шашлыки, зажигать свечи. Курить тоже нельзя — если таким образом создается угроза пожара (создается она или нет, вопрос неоднозначный — что уже вызвало бурю эмоций у курильщиков).

Поправки в Правила противопожарного режима, относящиеся к курению на балконах и лоджиях, вызывают много вопросов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За нарушение предполагается административная ответственность — штраф в размере до 3 тысяч рублей. И до 5 тысяч, если реально возник пожар. Эксперты, правда, полагают, что доказать виновность конкретного курильщика в таких случаях будет очень непросто.

НЕКОТОРЫМ БЮДЖЕТНИКАМ ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТЫ

Речь идет о тех из них, кого не затрагивали майские указы. Это, например, юристы, бухгалтеры, социальные психологи, работающие в бюджетной сфере, технический персонал госучреждений, нянечки в детсадах и т. п. С октября зарплаты у них вырастут на 4,3% - в федеральных учреждениях. Решение о размере прибавки на региональном и муниципальном уровне должны принять губернаторы.

Также зарплаты повысят (на 3,8%) и ряду бюджетников, не имеющих отношения к социальной сфере. Это работники МЧС, ветеринарных служб, селекционно-семеноводческих центров, метеорологи, лесники и т. д.

Вырастут также оклады сотрудников МИДа и других дипломатических работников.

Предполагается, что в целом ту или иную прибавку к жалованью получат порядка 2 млн россиян.

Что еще нового нас ждет

- Ставка НДС на фрукты и ягоды снизится до 10%. Зато пальмовое масло лишат льгот — при его продаже придется платить полноценный налог в 20%. По прогнозам, кондитерская продукция может немного подорожать. А фрукты-ягоды, наоборот, даже с окончанием сезона сильно расти в цене не должны.

- Наиболее крупные, системно значимые банки должны с 1 октября подключиться к системе быстрых платежей. С ее помощью переводить деньги можно, например, просто на номер телефона (знать номер счета или карты не обязательно).

В ТЕМУ

На балконе курить — кошельку вредить: Наивные вопросы о противопожарных новшествах

О том, что с начала октября ожидаются очередные «репрессии» против курильщиков — теперь и на собственном балконе дымить нельзя — уже все наслышаны. Новшества вызвали не только массу комментариев «за» и «против», но и ряд вопросов. Попробуем в них разобраться (подробности)