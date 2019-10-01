2019-10-01T07:16:57+03:00
Экономика

СМИ: Минфин РФ потратит 5 миллиардов рублей на сокращение чиновников

В 2020–2022 годах численность госслужащих может сократиться на 13 тысяч человек
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Министерство финансов России в ближайшие три года планирует потратить 4,8 млрд рублей на увольнение федеральных чиновников.

В ведомстве подчеркнули, что в 2020-2022 годах численность госслужащих может сократиться до 13 тысяч человек. Подобная масштабная оптимизация позволит экономить государству до 100 млрд рублей в год, уверены в Минфине.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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