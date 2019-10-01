"Не будет иного выбора": В Сенате США рассмотрят импичмент Трампа
Лидер Республиканцев Митч Макконнел заявил, что такое решение будет принято, если за это проголосует контролируемая демократами палата представителей
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Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл заявил, что вынужден будет рассмотреть импичмент американского лидера Дональда Трампа, если за это проголосует контролируемая демократами палата представителей.
- У меня не будет иного выбора, кроме как принять это в соответствии с регламентом сената по импичменту, - отметил Макконнел.
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ИСТОЧНИК KP.RU