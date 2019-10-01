Пушков рассказал о последствиях отказа Зеленского от расследования "дела Байдена" по просьбе Трампа

СЕГОДНЯ 07:39 2019-10-01T07:39:27+03:00

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Российский сенатор Алексей Пушков оценил последствия отказа украинского лидера Владимира Зеленского вести расследование "дела Байдена" по просьбе американского коллеги Дональда Трампа.

- Теперь же говорит, что "по приказу из-за границы" Украина ничего расследовать не будет. Но Трамп ему не приказывал, а просил. Если Зеленский откажет, Трамп обидится, - заявил Пушков.

Ранее Зеленский отметил, что Украина не выполняет "команд" других государств. В частности, не проводит расследований по их запросам.

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ИСТОЧНИК KP.RU