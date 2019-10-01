КНР показала на военном параде новейшую межконтинентальную баллистическую ракету

СЕГОДНЯ 08:31 2019-10-01T08:31:20+03:00

Показ ракеты широкой публике ожидали еще на параде в 2009 году, однако этого не произошло

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На крупнейшем военном параде в Китае была продемонстрирована новейшая межконтинентальная баллистическая ракета DF-41 ("Дунфэн-41", "Восточный ветер").

Отмечается, что показ ракеты широкой публике ожидали еще на параде в 2009 году, но этого не произошло.

Во вторник. 1 октября, Китай проводит крупнейший военный парад в своей истории. В нем участвуют почти 15 тысяч военнослужащих Народно-освободительной армии Китая и 580 единиц техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU