2019-10-01T08:31:20+03:00
В мире

КНР показала на военном параде новейшую межконтинентальную баллистическую ракету

Показ ракеты широкой публике ожидали еще на параде в 2009 году, однако этого не произошло
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На крупнейшем военном параде в Китае была продемонстрирована новейшая межконтинентальная баллистическая ракета DF-41 ("Дунфэн-41", "Восточный ветер").

Отмечается, что показ ракеты широкой публике ожидали еще на параде в 2009 году, но этого не произошло.

Во вторник. 1 октября, Китай проводит крупнейший военный парад в своей истории. В нем участвуют почти 15 тысяч военнослужащих Народно-освободительной армии Китая и 580 единиц техники.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Это бессмысленно": В Белоруссии отказались разместить у себя военную базу РФ
Пушков рассказал о последствиях отказа Зеленского от расследования "дела Байдена" по просьбе Трампа
"Не будет иного выбора": В Сенате США рассмотрят импичмент Трампа
СМИ: Минфин РФ потратит 5 миллиардов рублей на сокращение чиновников
В Белоруссии назвали бессмысленным размещение российской военной базы в стране
СМИ: при разговоре Трампа и Зеленского присутствовал Помпео
В России вступил в силу закон, "запрещающий курить на балконе"
Мадуро назвал Россию одной из самых могущественных держав 21 века
Банки стали оценивать заемщиков по долговой нагрузке
Стали известны смартфоны, на которых перестанет работать WhatsApp
Экспертиза показала, что отец сестер Хачатурян нанес тяжкий вред здоровью девочек
В США заявили, что растет угроза в космической сфере со стороны Китая и России
Визовые ограничения против чиновников из Кубы вводят в США
В России начался осенний призыв в армию
Арнольд Шварценеггер прислал Грете Тунберг Tesla