В Минфине поменяют подход к налогообложению богатых граждан РФ
Платить налоги в России обяжут тех, кто провел в стране 90 дней в году и имеют здесь дом, бизнес и личные контакты
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Министерство финансов РФ внесло внесло в Госдуму проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
Согласно нему, ведомство решило вдвое сократить срок, необходимый для признания налоговым резидентом — со 183 до 90 дней. Платить налогу обяжут тех граждан РФ, кто провел в стране 90 дней в году и имеют здесь дом, бизнес и личные контакты.
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ИСТОЧНИК KP.RU