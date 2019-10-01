Путин подписал указ об осеннем призыве в армию по новым правилам
Напомним, кампании проходят с 1 октября по 31 декабря
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Российский лидер Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу 132 тысяч россиян по новыми правилами. Они, в первую очередь, касающихся отсрочки.
Напомним, кампании проходят с 1 октября по 31 декабря. Ряд категорий россиян, например педагогов, призывать не будут. Их набирают в армию один раз в год - с 1 мая по 15 июля. Также для жителей сел сделают отсрочку. Их будут призывать с 15 октября, чтобы дать возможность закончить уборочные работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU