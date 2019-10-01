2019-10-01T15:06:05+03:00
Политика

"Мысли выражает она не свои": Николай Валуев прокомментировал деятельность экоактивистки Греты Тунберг

Замглавы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды заявил, что 16-летняя девушка является "продуктом современного пиара"
Виктория ИВАШЕЧКИНАВасилий ВОРОНИН
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"Мысли выражает она не свои": Николай Валуев прокомментировал деятельность экоактивистки Греты Тунберг"Мысли выражает она не свои": Николай Валуев прокомментировал деятельность экоактивистки Греты ТунбергФото: REUTERS
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Замглавы комитета Госдумы по экологии и охране Николай Валуев заявил Радио "Комсомольская правда", что 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг является "продуктом современного пиара".

- Судя по тому, что говорит Грета Тунберг, мысли выражает она не свои. Она находит яркий отклик в сердцах определенного числа молодежи (по крайней мере, мы видим это по Европе), которая считает, что совершенно ни к чему ходить в школу, получать там знания, - отметил Валуев.

Замглавы комитета также вопросил, "с какими заявлениями подобная девочка может выступить в парламенте России?".

- Зачем мы должны такую площадку предоставлять для дополнительного пиара, раскрутки человека, еще пока в силу определенного возраста не обладающего профессиональными знаниями, умениями и навыками? - отметил Валуев.

Подытожив, он подчеркнул, что инициатива депутата, пригласившего Тунберг в Госдуму, ему "не совсем понятна".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что Грету Тумберг зовут в Госдуму. Эко-активистку на заседание пригласил депутат Василий Власов, но идею раскритиковали Николай Валуев и Владимир Соловьев.

Валуев о Грете Тунберг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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