2019-10-01T13:46:20+03:00
Политика

Грету Тумберг зовут в Госдуму. А от машин и самолетов депутаты отказаться готовы?

Эко-активистку на заседание пригласил депутат Василий Власов, но идею раскритиковали Николай Валуев и Владимир Соловьев
Роман ГОЛОВАНОВ
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Юная шведская экоактивистка Грета Тумберг.Юная шведская экоактивистка Грета Тумберг.Фото: REUTERS
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Представляете, просыпаетесь утром, а вам запретили держать дома холодильник. Храните колбасу на балконе или вывешивайте на авоське из окна. Включил микроволновку — получи штамп «врага народа». Вашу машину уже уничтожили на мусоросжигательном заводе. А вместо авто выдали самокат. Ну или в лучшем случае велосипед. Закрыты все аэропорты, самолеты ржавеют на стоянках. Думаете, наступил Апокалипсис? Не тут то было. Это советы по борьбе с загрязнением окружающей среды от девочки-эколога из Швеции Греты Тумберг.

Депутат Госдумы Василий Власов пригласил школьницу-активистку выступить в Госдуме. Чтобы она научила нашу власть заботиться о русских лесах и озерах.

- Мы каждый месяц в Госдуме проводим молодежный круглый стол, куда приглашаем интересных людей, - рассказал «КП» Власов. - Молодежь волнует тема экологии. Свалки, вырубка лесов. Мне интересно было бы выслушать Грету. Она привлекает внимание к проблемам. От ее выступлений, конечно, никто сразу самолеты не запретит. Нужно поднимать эти вопросы в нашей стране. Вот прекрасный телеведущий Владимир Соловье пусть хоть одну программу посвятит не Украине, а вырубке русских лесов. Пусть Андрей Малахов поговорит не про ДНК-тесты и Диану Шурыгину, а про свалки. Так мы внутри нашей страны обратим внимание на проблему.

Депутат Госдумы РФ Василий Власов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Депутат Госдумы РФ Василий Власов.Фото: Евгения ГУСЕВА

Но над предложением Власова многие только посмеялись.

- Вижу, как он уже сейчас отказывается от пользования машинами и самолётами, перестаёт есть мясо, и начинает пользоваться авоськой при походе в магазин, - написал в соцсетях телеведущий Владимир Соловьев. - Начнёт каждую пятницу проводить экозабастовку у стен Думы, для этого выходя из зала её заседания. Ждёт, что за ним яхту пришлют?

Да и в самой Госдуме сказали, что слушать Грету там не хотят.

- Буду относиться к ее высказываниям более серьезно, когда она получит образование, - сказал журналистам первый замглавы комитета Госдумы по экологии Николай Валуев.

Грета Тунберг — девочка, которая отчитала президентов.Её называют новой Жанной д’Арк. Её выдвигают на Нобелевскую премию мира. О ней говорят Меркель и Трамп. А она гневно отчитывает их за «украденное детство». Ведь ей всего 16…

МНЕНИЯ

Грета опоздала. Апокалипсис уже под нашим диваном

Владимир ВОРСОБИН

Злобная реакция части человечества на выступление в ООН Греты Туберг, 16-летней девушки, обвинившей руководителей Земли в потворстве вымиранию нашего (и не только) вида, уже доказательство – Грета опоздала.

И дело не в правде ее, экологической, затасканной.

Кого этой правдой удивишь... (подробности)

Почему я не верю девочке Грете

Наталья БАРАБАШ

Если бы я хотела ответить на этот вопрос совсем коротко, я написала бы только это.

Блаженная 16-летняя Грета Тунберг, активистка зеленых и пламенный борец за экологию, призывает человечество не летать самолетами: они страшно портят воздух. Поэтому сама она прибыла в Нью-Йорк для выступления в ООН на яхте за четыре миллиона долларов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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