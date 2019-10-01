2019-10-01T17:58:05+03:00
Общество

ВОЗ: россияне стали меньше пить

Число смертей, связанных с алкоголем, значительно сократилось
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В ВОЗ заявили, что россияне стали меньше питьВ ВОЗ заявили, что россияне стали меньше питьФото: Алексей ФОКИН
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Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения пришло к выводу, что россияне стали реже пить алкоголь. Последние 15 лет объем его потребления на душу населения постоянно уменьшался и к 2016 году снизился примерно на 43%.

Это, в свою очередь, привело к тому, что люди стали гораздо реже умирать из-за злоупотребления алкоголем. Сокращение смертности у мужчин в 2003-2018 годы составило 39%, а у женщин - 36%. Благодаря чему, средняя ожидаемая продолжительность жизни в России достигла исторического максимума: почти 68 лет для представителей "сильного пола" и 78 лет - для дам.

"Это стало результатом целого комплекса мер по контролю над алкогольной продукцией, реализуемых государством с 2003 года", - цитирует ТАСС экспертов регионального бюро ВОЗ.

Специалистам удалось подсчитать уровень потребления не только зарегистрированного спиртного, но и того, что производится в кустарных условиях. В случае с первым видом алкоголя сокращение составило 40%, со вторым - 48%.

Сайт kp.ru писал, что в начале 2019 года о снижении смертности по причине злоупотребления спиртными напитками сообщил также Роспотребнадзор. В ведомстве считают, что такого результата удалось добиться благодаря усилению надзора за оборотом спиртосодержащей продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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