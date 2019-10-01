Том Круз встретился с Зеленским в Киеве
Голливудский актер и режиссер Том Круз прилетел в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который до недавнего времени сам активно снимался в кино и сериалах.
Американец посетил столичную резиденцию главы государства вечером в пятницу, 30 сентября. Главной же целью его визита на Украину стал поиск локаций для съемок нового проекта.
Во время беседы Зеленский немного рассказал гостю о собственном опыте работы в киноиндустрии и похвалил внешний вид артиста. Он также рассказал Крузу о том, что недавно Верховная Рада приняла закон о компенсациях иностранным производителям, снимающим фильмы на Украине.
"Глава государства выразил убеждение, что этот закон сделает Украину инвестиционно привлекательной для мощных мировых кинопроизводителей", - уточняется на сайте президента.
Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году Киев посетил также американский режиссёр и продюсер Майкл Бэй. Он тоже искал новые места для съемок своих фильмов.
Владимир Зеленский встретился с Томом Крузом.
ИСТОЧНИК KP.RU