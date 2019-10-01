2019-10-01T20:45:30+03:00
В мире

Том Круз встретился с Зеленским в Киеве

Голливудскому режиссеру приглянулись украинские локации [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Зеленский и Круз в офисе украинского президентаЗеленский и Круз в офисе украинского президентаФото: REUTERS
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Голливудский актер и режиссер Том Круз прилетел в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который до недавнего времени сам активно снимался в кино и сериалах.

Американец посетил столичную резиденцию главы государства вечером в пятницу, 30 сентября. Главной же целью его визита на Украину стал поиск локаций для съемок нового проекта.

Во время беседы Зеленский немного рассказал гостю о собственном опыте работы в киноиндустрии и похвалил внешний вид артиста. Он также рассказал Крузу о том, что недавно Верховная Рада приняла закон о компенсациях иностранным производителям, снимающим фильмы на Украине.

"Глава государства выразил убеждение, что этот закон сделает Украину инвестиционно привлекательной для мощных мировых кинопроизводителей", - уточняется на сайте президента.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году Киев посетил также американский режиссёр и продюсер Майкл Бэй. Он тоже искал новые места для съемок своих фильмов.

Владимир Зеленский встретился с Томом Крузом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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