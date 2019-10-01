Турция готова самостоятельно создать зону безопасности в Сирии
Турция самостоятельно создаст зону безопасности на севере Сирии, если с США так и не удастся заключить соглашение. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте.
Он подчеркнул, что Анкара больше не может ждать и уже планирует, как расселить около двух миллионов сирийских беженцев в зоне шириной 30 километров. Была проведена предварительна работа по поселения, определены места их размещения и высчитана стоимость.
Теперь необходимо очистить территорию от террористов и приступить к расселению вместе с международным сообществом, добавил Эрдоган.
"Повесив на нас груз беженцев, Турцию пытаются поставить на колени, но мы не та страна, на которой можно опробовать сценарии. Мы сказали, что эти игры закончились", - цитирует РИА Новости президента.
По словам турецкого лидера, операция может быть развернута к востоку от Евфрата в любой момент.
Сайт kp.ru писал, что в самой Сирии уже не первый год требуют вывод войск США и Турции с территории страны и даже создание зоны безопасности называют нарушением международного права.
ИСТОЧНИК KP.RU
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