2019-10-01T21:15:51+03:00
Политика

Турция готова самостоятельно создать зону безопасности в Сирии

Анкара уже рассчитала, где разместить поселения беженцев, и сколько это будет стоить
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Турция самостоятельно создаст зону безопасности на севере Сирии, если с США так и не удастся заключить соглашение. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте.

Он подчеркнул, что Анкара больше не может ждать и уже планирует, как расселить около двух миллионов сирийских беженцев в зоне шириной 30 километров. Была проведена предварительна работа по поселения, определены места их размещения и высчитана стоимость.

Теперь необходимо очистить территорию от террористов и приступить к расселению вместе с международным сообществом, добавил Эрдоган.

"Повесив на нас груз беженцев, Турцию пытаются поставить на колени, но мы не та страна, на которой можно опробовать сценарии. Мы сказали, что эти игры закончились", - цитирует РИА Новости президента.

По словам турецкого лидера, операция может быть развернута к востоку от Евфрата в любой момент.

Сайт kp.ru писал, что в самой Сирии уже не первый год требуют вывод войск США и Турции с территории страны и даже создание зоны безопасности называют нарушением международного права.

ИСТОЧНИК KP.RU

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