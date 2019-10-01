Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено на 83%

СЕГОДНЯ 21:32 2019-10-01T21:51:17+03:00

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Российская корпорация "Газпром" проложила по дну Балтийского моря 2042 километра газопровода "Северный поток - 2", что составляет 83% от его общей протяженности. Всего будет построено две нитки мощностью 55 млрд кубометров газа в год.

Трубопровод будет тянуться от побережья России до Германии через Балтийское море. Итоговая стоимость проекта составит около 9,5 миллиарда долларов. Газ планируют пустить по трубам до конца текущего года.

"Продолжается строительство", - цитирует ТАСС пресс-службу "Газпрома".

Сайт kp.ru писал, что Европа действительно нуждается в российском газе, поскольку альтернатива - сжиженный американский газ - гораздо дороже. Но, несмотря на это, ряд стран, в том числа США, до сих пор пытаются придумать, как остановить строительство. Дело в том, что они видят в "Северном потоке-2" угрозу своей национальной безопасности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696791" frameborder="0"></iframe> В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU