Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено на 83%
Российская корпорация "Газпром" проложила по дну Балтийского моря 2042 километра газопровода "Северный поток - 2", что составляет 83% от его общей протяженности. Всего будет построено две нитки мощностью 55 млрд кубометров газа в год.
Трубопровод будет тянуться от побережья России до Германии через Балтийское море. Итоговая стоимость проекта составит около 9,5 миллиарда долларов. Газ планируют пустить по трубам до конца текущего года.
"Продолжается строительство", - цитирует ТАСС пресс-службу "Газпрома".
Сайт kp.ru писал, что Европа действительно нуждается в российском газе, поскольку альтернатива - сжиженный американский газ - гораздо дороже. Но, несмотря на это, ряд стран, в том числа США, до сих пор пытаются придумать, как остановить строительство. Дело в том, что они видят в "Северном потоке-2" угрозу своей национальной безопасности.
В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».
ИСТОЧНИК KP.RU