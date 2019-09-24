2019-09-24T00:10:32+03:00
Политика

Трамп и Дуда обсудили, как лучше остановить «Северный поток – 2»

Президенты США и Польши сошлись во мнении, что российский газопровод угрожает энергобезопасности Европы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Президенты Польши и США – Анджей Дуда и Дональд ТрампПрезиденты Польши и США – Анджей Дуда и Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во время переговоров в Нью-Йорке президенты Польши США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда обсуждали, как помешать России достроить газопровод «Северный поток – 2», который пройдет по дну Балтийского моря до Германии.

Как сообщил журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, лидеры двух стран сошлись во мнении, что этот проект угрожает энергобезопасности Европы.

«Оба президента признали, что газопровод «Северный поток – 2» является угрозой энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект», - цитирует его заявление ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, год назад Польша подписала с Соединенными Штатами долгосрочный контракт на поставку американского природного сжиженного газа (СПГ), и теперь ближайшие два десятилетия будет получать из-за океана два миллиона тонн СПГ в год.

Варшава давно выступает против строительства газопровода в обход Украины, пытаясь убедить страны Евросоюза в том, что проект «опасен», а российский газ им не нужен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Большие газовые войны: почему США давят на Европу, чтобы не дать «Северному потоку-2» дотянуться до Германии

12 июня запустили Транс-анатолийский газопровод — это ответный удар по России, которая поставляет свое голубое топливо на юг Европы по дну Черного моря (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вышинский станет экспертом в комиссии СПЧ
Трамп объявил об отмене виз для поляков
В Киеве планируют инициировать переговоры по морской границе с РФ
"Мы поддерживаем Украину": Трамп прокомментировал скандал вокруг его телефонного разговора с Зеленских
Крупнейший европейский лоукостер подал заявку на полеты в РФ
В Шереметьево тягач влетел в двигатель самолета Air Astana
СК России: В лагерях террористов на Ближнем Востоке могут находиться 800 российских детей
Минпромторг планирует ввести обязательную маркировку шин с ноября 2020 года
Экс-спикер Рады Парубий Парубий не является подозреваемым по делу о событиях в Одессе 2014 года
В Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
МВД РФ: Супруга "американского шпиона" Смоленкова числится в розыске без вести пропавшей
Новая украинская делегация в ПАСЕ отказалась принимать участие в осенней сессии организации
Полярники рассказали ждущим тепла россиянам, как эффективно согреться в холодную погоду
"Мне кажется, это прекрасно": Скипский поддержал возвращение Друзя в «Что? Где? Когда?»
Премьер-министр Чехии заявил, что санкции против РФ еще не принесли результатов
Врач-геронтолог прокомментировал список продуктов, способных продлить жизнь
Глава ОКР заявил об угрозе отстранения РФ от Олимпиады в Токио-2020