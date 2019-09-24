Трамп и Дуда обсудили, как лучше остановить «Северный поток – 2»
Во время переговоров в Нью-Йорке президенты Польши США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда обсуждали, как помешать России достроить газопровод «Северный поток – 2», который пройдет по дну Балтийского моря до Германии.
Как сообщил журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, лидеры двух стран сошлись во мнении, что этот проект угрожает энергобезопасности Европы.
«Оба президента признали, что газопровод «Северный поток – 2» является угрозой энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект», - цитирует его заявление ТАСС.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, год назад Польша подписала с Соединенными Штатами долгосрочный контракт на поставку американского природного сжиженного газа (СПГ), и теперь ближайшие два десятилетия будет получать из-за океана два миллиона тонн СПГ в год.
Варшава давно выступает против строительства газопровода в обход Украины, пытаясь убедить страны Евросоюза в том, что проект «опасен», а российский газ им не нужен.
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ИСТОЧНИК KP.RU