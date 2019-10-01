Эквадор покинет ОПЕК в 2020 году

СЕГОДНЯ 22:13 2019-10-01T22:36:36+03:00

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Эквадор планирует покинуть состав Организации стран-экспортеров нефти 1 января 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики и невозобновляемых ресурсов южноамериканского государства.

В ведомстве уточнили, что решение принято на фоне необходимости добиться финансовой стабильности. Мера уже включена в план правительства по сокращению бюджетных расходов и росту доходов.

"Национальное правительство продолжит поддерживать все усилия, направленные на стабилизацию мирового рынка нефти, а также действия, предпринятые организациями и странами-партерами для того, чтобы гарантировать равноправный доступ к энергии", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Стоит отметить, что за всю историю существования ОПЕК из ее состава выходили (или приостанавливали членство) лишь три страны — Эквадор в 1992 году (вернулся в 2007-м), Габон в 1995-м (вернулся в 2016-м) и Индонезия в 2016-м.

Сайт kp.ru писал, что с началом 2019-го организацию покинуло четвертое государство - Катар. Уже тогда эксперты высказывали опасения, что за ним могут последовать другие страны.

ИСТОЧНИК KP.RU