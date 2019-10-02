В Мали 25 военных погибли при нападении экстремистов

СЕГОДНЯ 02:08 2019-10-02T02:08:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Мали по меньшей мере 25 военнослужащих местной армии погибли в результате нападений экстремистов на два военных лагеря. О судьбе еще 60 человек на данный момент ничего неизвестно.

По данным агентства France Presse, малийской армии удалось вернуть лагеря под свой контроль в ходе антитеррористической операции. Во время ее проведения также были ликвидированы 15 боевиков.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU