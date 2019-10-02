В Мали 25 военных погибли при нападении экстремистов
Судьба еще 60 человек остается неизвестной
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В Мали по меньшей мере 25 военнослужащих местной армии погибли в результате нападений экстремистов на два военных лагеря. О судьбе еще 60 человек на данный момент ничего неизвестно.
По данным агентства France Presse, малийской армии удалось вернуть лагеря под свой контроль в ходе антитеррористической операции. Во время ее проведения также были ликвидированы 15 боевиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU