Стали известны самые популярные направления СНГ для осенних путешествий

СЕГОДНЯ 06:40 2019-10-02T06:40:22+03:00

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Стало известно, какие города стран СНГ выбирают россияне для осенних путешествий. В него вошли девять направлений. Эксперты также выяснили, сколько туристы в среднем тратят на отдыхе в сутки.

На осенние путешествия в города и страны СНГ туристы из России готовы потратить от 40 до 100 долларов в сутки. В эту цифру входят расходы на проживание и питание. А самыми привлекательными направлениями для россиян стали белорусский Минск, Нур-Султан в Казахстане, Ереван в Армении, Алма-Ата в Казахстане, Баку в Азербайджане, Ташкент в Узбекистане, Кишинев в Молдове, Бишкек в Кыргызстане и Душанбе в Таджикистане.

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ИСТОЧНИК KP.RU