Джонсон предложит ЕС временно разграничить Ирландское море

СЕГОДНЯ 07:39 2019-10-02T08:06:32+03:00

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представит Европейскому Союзу план под условным названием "Две границы на четыре года".

Он подразумевает разделение Ирландского моря на две части и введение таможенных проверок между Республикой Ирландией и Северной Ирландией. Это позволит Белфасту остаться частью единого рынка ЕС даже после Brexit - вплоть до 2025 года.

План является альтернативной так называемого режиму "бэкстоп", который должен обеспечивать прозрачность границ в Ирландии после выхода Соединенного Королевства из ЕС. Согласно данным издания The Daily Telegraph, Джонсон уже обсудил свою инициативу с европейскими коллегами по телефону.

Сайт kp.ru писал, что британский премьер считает "бэкстоп" недопустимым, поскольку он не соответствует демократическим нормам и условиям Белфастского соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU