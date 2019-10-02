2019-10-02T08:06:32+03:00
Политика

Джонсон предложит ЕС временно разграничить Ирландское море

Таким образом Северная Ирландия сможет остаться частью единого рынка Евросоюза до 2025 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Глава правительства Великобритании Борис ДжонсонГлава правительства Великобритании Борис ДжонсонФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представит Европейскому Союзу план под условным названием "Две границы на четыре года".

Он подразумевает разделение Ирландского моря на две части и введение таможенных проверок между Республикой Ирландией и Северной Ирландией. Это позволит Белфасту остаться частью единого рынка ЕС даже после Brexit - вплоть до 2025 года.

План является альтернативной так называемого режиму "бэкстоп", который должен обеспечивать прозрачность границ в Ирландии после выхода Соединенного Королевства из ЕС. Согласно данным издания The Daily Telegraph, Джонсон уже обсудил свою инициативу с европейскими коллегами по телефону.

Сайт kp.ru писал, что британский премьер считает "бэкстоп" недопустимым, поскольку он не соответствует демократическим нормам и условиям Белфастского соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Последствия Brexit: Британия выходит из ЕС»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ученый рассказал, к чему приведет таяние многолетней мерзлоты в России
Экс-стратег Пентагона призвал опасаться российской «угрозы»
Автобус упал в 100-метровую пропасть в Перу: погибли 23 человека
Стали известны самые популярные направления СНГ для осенних путешествий
В работе Twitter произошел сбой
Трамп предложил стрелять по ногам мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь мексиканскую границу
Трамп назвал запуск процедуры импичмента переворотом
Социологи назвали средний ежедневный чек россиян
НАСА планирует выкупить у России дополнительные места на кораблях «Союз» для отправки астронавтов на МКС
В Сирии прошли испытания российской системы С-500
В Токио заявили о пуске двух ракет из КНДР
В Тайване на видео попало обрушение моста
В Мали 25 военных погибли при нападении экстремистов
Порошенко предсказал снятие санкций с России из-за «формулы Штайнмайера»
Парламент Голландии потребовал от правительства изучить роль Украины в крушении MH17