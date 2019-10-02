Джонсон предложит ЕС временно разграничить Ирландское море
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представит Европейскому Союзу план под условным названием "Две границы на четыре года".
Он подразумевает разделение Ирландского моря на две части и введение таможенных проверок между Республикой Ирландией и Северной Ирландией. Это позволит Белфасту остаться частью единого рынка ЕС даже после Brexit - вплоть до 2025 года.
План является альтернативной так называемого режиму "бэкстоп", который должен обеспечивать прозрачность границ в Ирландии после выхода Соединенного Королевства из ЕС. Согласно данным издания The Daily Telegraph, Джонсон уже обсудил свою инициативу с европейскими коллегами по телефону.
Сайт kp.ru писал, что британский премьер считает "бэкстоп" недопустимым, поскольку он не соответствует демократическим нормам и условиям Белфастского соглашения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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