Умер Гия Канчели - автор музыки к "Мимино" и "Кин-дза-дза"
В Тбилиси умер Гия Канчели - грузинский композитор и народный артист СССР. Автор множества известных композиций скончался после продолжительной болезни в возрасте 84 лет.
Последнее время он проходил лечение в Израильско-грузинском центре кардиологии и ангиологии, сообщает Interpressnews.
Гия Канчели окончил Тбилисскую консерваторию им. В. Сараджишвили, а с 1972 года работал заведующим музыкальной частью в Государственном академическом театре им. Ш. Руставели. Также являлся секретарем Союза композиторов Грузии и писал песни ко многим советским фильмах.
Умер Гия Канчели, автор музыки к фильмам «Мимино» «Кин-дза-дза», «Пасспорт».
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ИСТОЧНИК KP.RU