Умер Гия Канчели - автор музыки к "Мимино" и "Кин-дза-дза"

СЕГОДНЯ 10:02 2019-10-02T10:07:41+03:00

На 85 году жизни умер Гия Канчели. Последние годы он тяжело болел

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В Тбилиси умер Гия Канчели - грузинский композитор и народный артист СССР. Автор множества известных композиций скончался после продолжительной болезни в возрасте 84 лет.

Последнее время он проходил лечение в Израильско-грузинском центре кардиологии и ангиологии, сообщает Interpressnews.

Гия Канчели окончил Тбилисскую консерваторию им. В. Сараджишвили, а с 1972 года работал заведующим музыкальной частью в Государственном академическом театре им. Ш. Руставели. Также являлся секретарем Союза композиторов Грузии и писал песни ко многим советским фильмах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/735343" frameborder="0"></iframe> Умер Гия Канчели, автор музыки к фильмам «Мимино» «Кин-дза-дза», «Пасспорт».

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU