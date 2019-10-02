Минэнерго рассчитывает провести "Северный поток-2" через воды Дании

СЕГОДНЯ 11:10 2019-10-02T11:10:25+03:00

В ином случае строительство немного затянется и обойдется дороже

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Министр энергетики России Александр Новак надеется, что газопровод "Северный поток - 2" будет проложен по маршруту, на который изначально была подана заявка.

Ведомство не видит оснований для отказа в выдаче разрешения на прокладку труб в территориальных водах Дании. Если королевство все же запретит строительство, то реализация проекта просто несколько затянется и будет стоить дороже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696791" frameborder="0"></iframe> В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

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ИСТОЧНИК KP.RU