Минэнерго рассчитывает провести "Северный поток-2" через воды Дании
Министр энергетики России Александр Новак надеется, что газопровод "Северный поток - 2" будет проложен по маршруту, на который изначально была подана заявка.
Ведомство не видит оснований для отказа в выдаче разрешения на прокладку труб в территориальных водах Дании. Если королевство все же запретит строительство, то реализация проекта просто несколько затянется и будет стоить дороже.
В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».
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ИСТОЧНИК KP.RU