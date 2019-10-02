Умер Карел Готт - чешский эстрадный исполнитель

СЕГОДНЯ 11:47 2019-10-02T12:12:53+03:00

Вечером во вторник, 1 октября, умер Карел Готт. Он скончался в кругу родных и близких

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Поздно вечером во вторник, 1 октября, умер Карел Готт - один из самых знаменитых эстрадных исполнителей Чехии, получивший широкую славу за границей.

На момент смерти певцу было 80 лет. В последние минуты жизни рядом с ним находились родные и близкие.

"Карел Готт скончался во вторник незадолго до полуночи, - сообщила его продюсер Анета Штолцова.

Карел Готт - Скрипка Паганини.

Согласно данным ТАСС, последние годы музыкант боролся с онкологическим заболеванием - раком лимфатической системы. Сайт kp.ru писал, что несколькими месяцами ранее ему даже пришлось отменить свой юбилейный концерт в Либерце по состоянию здоровья. Тогда артист подхватил воспаление легких.

Карел Готт выпустил несколько сотен альбомов, продал более 30 миллионов дисков и даже принял участие в "Евровидении", правда, занял лишь 13 место. Он также сумел попробовать себя в качестве актера и снялся порядка в 30 фильмах, в основном музыкальных и комедийных, причем в большинстве кинолент сыграл самого себя.

Карел Готт - Отчий дом.

ИСТОЧНИК KP.RU