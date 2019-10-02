2019-10-02T14:26:46+03:00
Политика

Сопротивление Дании "Северному потоку-2" сравнили с плевками в колодец

Дания - единственная страна, которая еще не дала разрешение на строительство газопровода
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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"Северный поток-2" построен уже на 83%"Северный поток-2" построен уже на 83%Фото: REUTERS
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Газопровод "Северный поток-2", который пройдет из России в Германию, построен на 83%. Однако некоторые государства до сих пор его не признают и стремятся остановить строительство. Среди них Дания - единственная страна, которая еще не дала разрешение на прокладку "Северного потока-2".

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев объясняет такую позицию датчан тем, что они сделали ставку на норвежский газ. Они построили газопровод по дну Балтийского моря, который соединяет Норвегию и Польшу через территорию Дании.

Поэтому, при доступности норвежского газа, российский Дании, по сути, не нужен. Однако это мнение в корне ошибочно. Если вдруг в Европе не будет хватать газа, то норвежский газ пойдет не в Данию, а в Германию. А Дания останется ни с чем. Таким образом, страна ставит сама себя под удар.

В случае, если Дания так и не даст согласие, Россия сможет проложить газопровод в обход её территории, заявил Танкаев.

- Если это действительно произойдет, в случае каких-то проблем с газом, Дания точно ничего не получит от России. Думаю, что все же найдутся хотя бы два умных человека, которые смогут датчанам объяснить, что не стоит плевать в колодец, - приводит его слова "ИА НСН".

ИСТОЧНИК KP.RU

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