Россия выдаст свыше триллиона рублей международных займов
Министерство финансов России планирует дать в долг другим государствам свыше одного триллиона рублей (15,5 миллиарда долларов). Все средства будут выделены в ближайшие три года, а их сумма превысит общий размер средств, ссуженных за последние пять лет.
В материалах проекта бюджета на 2020–2022 годы уточняется, что эти деньги необходимы иностранным правительствам и организациям для завершения совместных с Россией проектов и финансирования покупателей нашей продукции. Список возможных получателей кредитов не разглашается, но эксперты газеты "Известия" считают, что в их числе Турция, Индия и Иран.
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ИСТОЧНИК KP.RU