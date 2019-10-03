2019-10-03T07:11:43+03:00
Экономика

Россия выдаст свыше триллиона рублей международных займов

Крупные кредиты, вероятно, получат Иран, Индия и Турция
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Министерство финансов России планирует дать в долг другим государствам свыше одного триллиона рублей (15,5 миллиарда долларов). Все средства будут выделены в ближайшие три года, а их сумма превысит общий размер средств, ссуженных за последние пять лет.

В материалах проекта бюджета на 2020–2022 годы уточняется, что эти деньги необходимы иностранным правительствам и организациям для завершения совместных с Россией проектов и финансирования покупателей нашей продукции. Список возможных получателей кредитов не разглашается, но эксперты газеты "Известия" считают, что в их числе Турция, Индия и Иран.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Госдуме предложили создать льготную категорию "жертв перестройки"
Емельяненко и Кокляев устроили потасовку во время очной ставки
Эксперты рассказали, какое мясо самое вредное
Путин указал американскому журналисту на искажение его слов
При крушении моста в Тайване погибли пять человек
СМИ сообщили об утечке данных в одном из крупнейших банков России
При крушении бомбардировщика времен Второй мировой войны в США погибли семь человек
Путин заявил о готовности продлить газовый контракт с Украиной
Эксперты спрогнозировали темпы подорожания продуктов в России
Путин рассказал о рухнувшем ВВП Украины
Лавров опроверг наличие плана «Б» по Минскому договору
Путин пошутил о вмешательствах в выборы США в 2020 году, пообещав обязательно это сделать
Северная Корея подтвердила, что проводила пуск баллистической ракеты
Россия ведет переговоры с Кубой о поставке пшеницы и продукции животноводства
"Не на тех напали": Захарова на конференции RT Media Talk прокомментировала ситуацию в протестном Гонконге
США вводят пошлины на самолеты и сельхозпродукцию из ЕС
Сбежавший из цирка крокодил погиб под колесами грузовика на Ярославском шоссе
В Киеве митингующие требуют от Зеленского отказаться от «формулы Штайнмайера»
В Бундестаге призвали вернуть Россию в G8
В День объединения немцев депутат Бундестага призвал Берлин улучшить отношения с Москвой
"Это было бы разумно!" Трамп обещал "поладить" с Россией
"Любительница экстрима": В Нью-Йорке посетительница зоопарка забралась в вольер ко льву, чтобы подразнить его
Газ, новые школы и исследование вечной мерзлоты: Губернатор Дмитрий Артюхов рассказал о приоритетных проектах Ямала
"Объявление в Твиттере было на русском языке": в Госдуме рассказали, почему подозревают американцев в скрытой агитации
На Украине призвали ввести спецпошлину на импорт электроэнергии из РФ
Василий Пискарев: Экспертиза доказала, что "Немецкая волна" призывала выходить на несанкционированный митинг