Доминго ушел с поста директора оперы Лос-Анджелеса из-за секс-скандала

СЕГОДНЯ 09:45 2019-10-03T09:45:01+03:00

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Испанский оперный певец Пласидо Доминго сложил с себя полномочия генерального директора оперы Лос-Анджелеса из-за предъявленных ему обвинений в сексуальных домогательствах.

Тенор не только оставил пост, который занимал с 2003 года, но и отказался от всех запланированных ранее выступлений. Он продолжит отстаивать свое имя, но так, чтобы это не сказалось на репутации и интересах оперы.

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ИСТОЧНИК KP.RU