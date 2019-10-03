2019-10-03T09:45:01+03:00
Звезды

Доминго ушел с поста директора оперы Лос-Анджелеса из-за секс-скандала

Несколько десятков женщин обвинили певца в домогательствах
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Испанский оперный певец Пласидо Доминго сложил с себя полномочия генерального директора оперы Лос-Анджелеса из-за предъявленных ему обвинений в сексуальных домогательствах.

Тенор не только оставил пост, который занимал с 2003 года, но и отказался от всех запланированных ранее выступлений. Он продолжит отстаивать свое имя, но так, чтобы это не сказалось на репутации и интересах оперы.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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