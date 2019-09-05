Еще 11 женщин обвинили испанского тенора Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах

СЕГОДНЯ 17:22 2019-09-05T17:22:27+03:00

Исполнительницы театра заявили, что знаменитый оперный певец «подходил слишком близко, обнимал, целовал и мог физически приставать»

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Певица Анджела Тернер Уилсон и еще 10 других женщин, пожелавших сохранить анонимность, обвинили знаменитого испанского тенора Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.

«Мой прямой начальник сказал мне, что они старались не отправлять привлекательных молодых женщин в гримерку к нему из-за его поведения», - приводит агентство Associated Press (АР) слова одной из исполнительницы театра, которая отметила, что знамениты певец был известен тем, что «подходил слишком близко, обнимал, целовал и мог физически приставать».

Напомним, восемь певиц и одна танцовщица обвинили Доминго в сексуальных домогательствах. Одна из исполнительниц театра заявили, что знаменитый оперный певец предлагал ей вступить в отношения в обмен на получение роли.

Однако, работавшая с маэстро оперная певица Светлана Касьян сообщила «КП», что Доминго никогда не приставал к женщинам и назвала все происходящие завистью пиаром. Опера Лос-Анджелеса сообщила, что в срочном порядке начинает «тщательное и независимое» расследование по данному делу.

ИСТОЧНИК KP.RU