«Женщины сами мечтали попасть на сцену через его постель»: оперная певица высмеяла обвинение Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах

В большой опере — большой скандал: сразу девять женщин обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в домогательствах. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, с 1980-х годов артист заставлял певиц и танцовщиц вступать с ним в сексуальные отношения, обещая взамен выгодные роли. А если дамы отказывали - «наказывал их профессионально». Доказательств, впрочем, ни одна из жертв предоставить не смогла, а 8 из 9 женщин выдвинули обвинения анонимно.

За свою более чем полувековую карьеру Доминго не раз выступал с советскими, а затем и российскими оперными певицами. Среди его партнерш как звезды - Любовь Казарновская, Анна Нетребко, так и молодые артистки, многих их которых он открыл на собственных конкурсах и дал путевку в жизнь. Однако, сразу несколько напарниц по дуэтам комментировать новости о Пласидо Доминго отказались, заявив, что им об этом ничего не известно. А вот народная артистка СССР, солистка Большого театра Маквала Касрашвили, выступавшая на многих мировых площадках и лично знакомая с Доминго, усомнилась в правдивости обвинений.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, с 1980-х годов артист заставлял певиц и танцовщиц вступать с ним в сексуальные отношенияФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Сколько раз я с ним встречалась, и сколько слышала о нем от Лены Образцовой и других коллег — никогда подобного не было, - заявила kp.ru Маквала Филимоновна. - Он большой артист, и очень порядочный. Доминго никогда не стал бы требовать таких отношений, и тем более не стал бы шантажировать в случае отказа, закрывать выход на сцену. Ну глупость, понимаете? Это никак не вяжется с образом Доминго. В его характере нет насилия, только благородство. Скольким молодым он помогал безвозмездно! А кто мог такое сказать о нем, пусть назовутся. Тут надо в суд подавать иск о защите чести и достоинства.

Сцена из оперы Джузеппе Верди "Аида". Елена Образцова (слева) в роли Амнерис, Маквала Касрашвили в роли АидыФото: фотохроника ТАСС.

- Одна из женщин, к которой артист якобы приставал, назвалась — певица Патрисия Вульф, знакомо вам это имя?

- Да не думаю я, что он приставал к кому-то! Если что-то и было, то по обоюдному желанию. Потому что я знаю, как женщины-певицы были влюблены в Доминго. Он ведь главный секс-символ мировой оперы — кроме таланта, он еще сам по себе очень интересный и красивый мужчина. И я слышала, что многие были бы счастливы через отношения с ним попасть на большую сцену и сами навязывались. Да это была их мечта, поэтому говорить о домогательствах просто смешно! К сожалению, так всегда было: если не хватает таланта, люди пытаются взойти на Олимп подобным способом.

- А как вы познакомились с Доминго?

- Это был 1980-й год, когда я в Метрополитен-опере была на страховке партии Амелии в спектакле «Бал-маскарад» Верди, где в первом составе выступал Лучано Паваротти. А в следующем спектакле должен был выступать Доминго. И так как я присутствовала на всех репетициях, меня вызвали и к нему. После исполнения моей партии он так внимательно ко мне отнесся — подошел, похвалил, пожелал удачи. До сих пор помню его лицо тогда — оно сияло благородством, желанием помочь. Потом мы с ним встретились уже в 90-х, когда выступали на одной сцене. Нас снова познакомили, а я ему напомнила про ту репетицию. И он узнал, посмеялись.

Рассказывали, что Доминго был влюблен в Елену ОбразцовуФото: фотохроника ТАСС.

- Вы как-то рассказывали, что Доминго был влюблен в вашу подругу Елену Образцову. Она рассказывала, как он ухаживал?

- Да, вы знаете, он скорее, как певицей ей восхищался. И Лена его обожала как партнера, у них были взаимные чувства. Но я ни разу даже намека не слышала, чтобы между ними было что-то интимное. Мы ведь несколько раз все вместе встречались в Москве — я, Лена, Доминго, когда он приезжал с концертами. Однажды даже ходили в Москве в ресторан с друзьями после выступления. А последний раз мы виделись года три назад — о Доминго у меня остались только лучшие впечатления.